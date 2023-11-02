ВС РФ сорвали наступление ВСУ под Работино

Артиллеристы ВС РФ сорвали наступление украинских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации министерства, российские военные использовали 240-мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» и 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С».

«Расчеты (ВС РФ. — «Газета.Ru») сорвали очередное безуспешное наступление украинских националистов в районе населенных пунктов Работино и Вербовое», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские Вооруженные силы уничтожили склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Склады находились в ведении первой бригады спецназа ВСУ. Хранилища с боеприпасами располагались неподалеку от населенных пунктов Огурцово и Волчанск.

Минобороны РФ также сообщало о значительных потерях ВСУ в ДНР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.