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ВСУ стали чаще использовать танки Leopard

ВСУ стали чаще использовать танки Leopard на Запорожском направлении

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Командир группы БПЛА 1430-го полка ВС РФ с позывным «Якут» сообщил, что Вооруженные силы Украины стали значительно чаще использовать танки Leopard, проводя атаки на позиции российской армии на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Техника у них осталась в основном импортная. Отечественной техники у них практически нет. Они снова начали выкатывать Leopard», — сказал российский военнослужащий.

По его словам, их раньше не было и они появились. Он также отметил, что ВСУ снова поставляют технику НАТО, с помощью которой противник пытается захватить поселения.

Ранее сообщалось, что российские военные смогли сорвать атаку Вооруженных сил Украины возле села Работино в Запорожской области. Он также отметил, что на данном участке фронта ситуация находится под контролем ВС РФ. Рогов сообщил, что российские военнослужащие провели успешную контратаку в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Рогов отметил, что украинская армия лишилась порядка 40 солдат и свыше десяти единиц техники.

За минувшие сутки российские военные также отбили пять атак на Времевском направлении и провели контратаки. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 130 человек.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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