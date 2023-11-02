Израиль сообщил, что потерял высокопоставленного командира в боях в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ходе боев в секторе Газа потеряла подполковника Салмана Хабаки. Об этом сообщает телеканал i24news.

Среди всех израильских военных, которых ЦАХАЛ потерял с начала операции в секторе Газа, он является самым высокопоставленным командиром.

Как пишет газета, 7 октября Хабаки участвовал в военных действиях в кибуце Беери, где были ликвидированы десятки террористов.

Издание отмечает, что подполковник Хабаки является 18-м военным, которого Израиль потерял с начала эскалации конфликта.

2 ноября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что армия Израиля продолжает наступление на севере сектора Газа и расширяет зону боевых действий. Он также рассказал о ночном нападении ХАМАС на позиции ЦАХАЛ и его отражении с применением ракетных катеров и авиации.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.