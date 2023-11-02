Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль сообщил, что потерял высокопоставленного командира в боях в секторе Газа

Армия Израиля заявила о потере высокопоставленного командира в боях в Газе

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ходе боев в секторе Газа потеряла подполковника Салмана Хабаки. Об этом сообщает телеканал i24news.

Среди всех израильских военных, которых ЦАХАЛ потерял с начала операции в секторе Газа, он является самым высокопоставленным командиром.

Как пишет газета, 7 октября Хабаки участвовал в военных действиях в кибуце Беери, где были ликвидированы десятки террористов.

Издание отмечает, что подполковник Хабаки является 18-м военным, которого Израиль потерял с начала эскалации конфликта.

2 ноября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что армия Израиля продолжает наступление на севере сектора Газа и расширяет зону боевых действий. Он также рассказал о ночном нападении ХАМАС на позиции ЦАХАЛ и его отражении с применением ракетных катеров и авиации.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий