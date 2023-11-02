Под Севастополем уничтожили боеприпасы времен ВОВ

Сотрудники МЧС уничтожили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, ликвидацию боеприпасов провели с 12:00 до 14:00 (совпадает с московским временем) в районе бухты Гильзовая.

Развожаев пояснил, что специалисты уничтожили бомбы ФАБ-100 и ФАБ-50. Он предупредил, что местные жители могли услышать громкие взрывы и призвал не волноваться.

Также глава региона сообщил, что на полигоне в районе Кара-Кобы с 13:00 до 17:00 будут планово уничтожать более 1200 боеприпасов времен ВОВ, которые подняли со дна Гильзовой бухты.

31 октября управление МЧС России по Пермскому краю сообщило о взрыве на соликамском заводе «Урал», где производятся боеприпасы и спецхимия. По данным ведомства, во втором корпусе завода во время инцидента никого не было, на работу предприятия произошедшее не повлияло. Как сообщил Telegram-канал «Пермь с огоньком», местные жители услышали громкий грохот, в соседних домах выбило стекла.

Ранее ВС РФ уничтожили склады ВСУ с боеприпасами в Харьковской области.