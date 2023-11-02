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«Исламский джихад»* заявил об ударе по скоплениям войск ЦАХАЛ

«Исламский джихад» нанес ракетный удар по скоплениям войск на юго-западе Израиля

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Ilan Rosenberg/Reuters

Группировка «Сарая аль-Кудс», которая является боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России), сообщила в своем Telegram-канале о ракетном ударе по сосредоточениям военных армии Израиля на юго-западе страны.

«В 11:00 (12:00 мск. — «Газета.Ru») мы нанесли интенсивный ракетный удар по сосредоточениям военных вблизи поселений Холит, Мивтахим и Амиаз», — сказано в сообщении группировки.

1 ноября сообщалось, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили Ибрагима Биари, командующего батальоном палестинского движения ХАМАС «Центральная Джабалия».

31 октября представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил о том, что хуситы совершили несколько ударов по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

*   организация запрещена в России
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