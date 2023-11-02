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В США предрекли потерю Украиной еще пяти областей

Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина может потерять еще пять областей

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять еще пять областей. Об этом он написал в статье для Consortium News.

По словам Риттера, Россия обеспечивает «безопасность этнических русских» на востоке Украины. В результате операций, проводимых российской стороной, «Украина потеряет еще пять областей и они перейдут под контроль России».

Бывший разведчик добавил, что ВС РФ хотят создать в Купянске еще один полукотел, который вынудит Киев либо отступить, либо ввести войска, тем самым открыв российским войскам другие участки фронта.

До этого Риттер говорил, что Украина продолжит лишаться территорий, если Киев на заключит мирное соглашение на приемлемых для Москвы условиях. Он пояснил, что страна может потерять еще 20-30% территорий. Риттер уверен, что ВС РФ решат все поставленные задачи в ходе специальной военной операции.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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