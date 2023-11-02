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В израильском городе Ашдод действует воздушная тревога

ЦАХАЛ: в израильском портовом городе Ашдод объявлена воздушная тревога

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Amir Cohen/Reuters

В крупном израильском портовом городе Ашдод объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В городе Ашдод прозвучали сирены», — сказано в сообщении израильской армии.

До этого Армия обороны Израиля сообщила новые данные, согласно которым, 7 октября в Израиль проникли свыше трех тысяч боевиков ХАМАС.

В ЦАХАЛ также сообщали об ударе по территории Ливана, откуда ранее была запущена ракета в сторону Израиля.

1 ноября пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что Сухопутные силы Израиля прорвали линию обороны палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Он также уточнил, что Армия обороны Израиля применяла комбинированные и скоординированные атаки с суши, моря и воздуха для прорыва обороны.

31 октября боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — объявило о нанесении очередного удара по Тель-Авиву.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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