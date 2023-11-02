Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль впервые применил систему Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты

BD: Израиль впервые применил систему Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты

close
100%
Ariel Schalit/AP

Израильская система Arrow 3 впервые перехватила баллистическую ракету. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Все воздушные угрозы были перехвачены за пределами израильской территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никаких случаев проникновения на израильскую территорию выявлено не было.

Подчеркивается, что этот случай стал первым перехватом баллистической ракеты системой Arrow. Впервые система применялась в 2017 году для перехвата ракеты класса «земля-воздух».

До этого стало известно, что бригада ЦАХАЛ «Голани» ночью провела длительные бои с ХАМАС в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявляют, что действовали в ответ на обстрел со стороны палестинцев на севере Газы — сообщается о применении взрывных устройств, гранат и противотанковых ракет. Ответный огонь был открыт из танков, авиации и ракет, установленных на морском катере.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий