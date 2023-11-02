Израиль впервые применил систему Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты

Израильская система Arrow 3 впервые перехватила баллистическую ракету. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Все воздушные угрозы были перехвачены за пределами израильской территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никаких случаев проникновения на израильскую территорию выявлено не было.

Подчеркивается, что этот случай стал первым перехватом баллистической ракеты системой Arrow. Впервые система применялась в 2017 году для перехвата ракеты класса «земля-воздух».

До этого стало известно, что бригада ЦАХАЛ «Голани» ночью провела длительные бои с ХАМАС в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявляют, что действовали в ответ на обстрел со стороны палестинцев на севере Газы — сообщается о применении взрывных устройств, гранат и противотанковых ракет. Ответный огонь был открыт из танков, авиации и ракет, установленных на морском катере.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».