В ЦАХАЛ рассказали о ночной операции в Газе

Бригада ЦАХАЛ «Голани» ночью провела длительные бои с палестинцами в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что израильтяне уничтожили десятки бойцов противоположной стороны. В ЦАХАЛ заявляют, что действовали в ответ на обстрел со стороны палестинцев на севере Газы — сообщается о применении взрывных устройств, гранат и противотанковых ракет. Ответный огонь был открыт из танков, авиации и ракет, установленных на морском катере.

Добавляется, что в последние сутки бойцы 36-й дивизии ЦАХАЛ нанесли авиаудары по объектам по производству и хранению оружия, пусковым постам противотанковых ракет и БПЛА ХАМАС в ходе наземной операции в секторе Газа.

До этого в Израиле уточнили число боевиков ХАМАС, проникших в страну 7 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».