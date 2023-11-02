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Анджелина Джоли осудила Израиль за удары по сектору Газа

Актриса Анджелина Джоли осудила Израиль за удары по мирному населению Газы

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AP

Американская актриса, экс-посол доброй воли и бывший спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли осудила удары Израиля по мирному населению сектора Газа. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, мировые лидеры, которые не поддержали прекращение огня в Совбезе ООН, также причастны к «преступлениям» Израиля. Она назвала происходящее в секторе Газа «преднамеренной бомбардировкой населения, оказавшегося в ловушке, которому некуда бежать».

Актриса подчеркнула, что 40% жертв — дети, а под бомбардировками гибнут целые семьи. При этом мирное население лишено медикаментов, гуманитарной помощи и продовольствия.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила новыеданные, согласно которым, 7 октября в Израиль проникли свыше трех тысяч боевиков ХАМАС. В ведомстве отметили, что треть из этого количества была уничтожена в первые два дня после проникновения в Израиль.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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