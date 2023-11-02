Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА ВСУ на объекты в Крыму

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины пытались атаковать объекты в Крыму. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, атака украинских БПЛА была пресечена утром 2 ноября.

По данным Минобороны, системы ПВО сбили один украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще пять были перехвачены над территорией Республики Крым.

Накануне министерство сообщало, что российская система противовоздушной обороны вечером сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. В этот день также сообщалось, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» предприятие «Биохимтекс» в городе Шебекино Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.