В близких к зоне СВО регионах выросли цены на аренду жилья

Жены мобилизованных военных пожаловались на рост цен на аренду жилья в регионах, близких к зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом они рассказали в беседе с «Лентой.ру».

По словам женщин, они приезжают в соседние с зоной проведения СВО регионы и снимают жилье, с чем и может быть связан рост цен на аренду.

»[Арендодатели] видят, что едут жены, и повышают цены. Сейчас квартиры уже стоят 3000 рублей в сутки. Когда изначально я начинала ездить в апреле, было 1500», — поделилась жена участника СВО Татьяна.

Женщина добавила, что в доме, где сдается жилье, нет отопления. Оно отключено в целях экономии. Также там нет воды. Нередки случаи мошенничества. Так, однажды женщина передала арендодателю предоплату в размере 1500 рублей, после чего он исчез, перестав отвечать на звонки.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что более половины россиян попадали в конфликтные ситуации с арендодателями.

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