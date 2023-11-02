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Армия Израиля уточнила данные о боевиках ХАМАС, проникших в страну 7 октября

ЦАХАЛ: 7 октября в Израиль проникли свыше трех тысяч боевиков ХАМАС

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Lisi Niesner/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила новые данные, согласно которым, 7 октября в Израиль проникли свыше трех тысяч боевиков ХАМАС. Эти данные приводит The Times Of Israel.

Отмечается, что до этого границу Израиля и Газы нелегально перешли с оружием еще 200 боевиков. По прежним оценкам, в Израиль вторглись 2,5 тыс. боевиков. При этом в число вторженцев не включаются мирные жители Газы, массово пробравшиеся в Израиль через бреши в заборе на границе.

В ЦАХАЛ заявляют, что треть боевиков была уничтожена в первые два дня после проникновения в Израиль.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал Израиль «оккупирующей страной без права на самооборону».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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