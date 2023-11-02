Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий лишились всех своих подготовленных солдат, и резервов тоже больше нет. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин, опубликовав соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале.

Как сказал эксперт, подготовка боеспособной армии занимает от пяти до шести лет. При этом Киев был уверен в наличии у него достаточного количества подготовленных военнослужащих, подчеркнул он.

Однако, по словам Соскина, российские солдаты уже ликвидировали или ранили всех бойцов ВСУ с опытом. В связи с этим Украина объективно может не ждать хороших новостей с фронта.

Бывший советник Кучмы указал, что провал украинских войск неминуем из-за регулярного уничтожения западных ракет Вооруженными силами РФ. Также на подобный исход конфликта влияет тот факт, что военные ВСУ начали бросать танки Leopard на поле боя.

В то же время Соскин обратил внимание на отсутствие у украинских войск каких-либо резервов. Но, несмотря на это, президент страны Владимир Зеленский продолжает отправлять граждан «на растерзание».

«Если часть войск уже забрали с Южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а готовить новые нужно из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия», — подытожил эксперт.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что украинский конфликт зашел в тупик.