Израиль нанес удар по месту запуска ракеты с территории Ливана

Израильские войска нанесли удар по территории Ливана, откуда ранее была запущена ракета. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации, предоставленной ЦАХАЛ, из Ливана по израильскому военному беспилотному летательному аппарату была пущена зенитная ракета. Она не причинила дрону никакого ущерба. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по позициям боевиков и по стартовой площадке ракеты.

Кроме того, несколько ракет с ливанской территории были запущены по северу Израиля. Они упали на открытой местности. В ответ израильская армия применила артиллерию.

Ранее сообщалось, что представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли очередной удар беспилотниками по Израилю. Утверждается, что беспилотные летательные аппараты достигли своих целей.

Хуситы планировали запустить в сторону Израиля баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.