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Пуск американской баллистической ракеты Minuteman III завершился неудачей

ВВС США: МБР Minuteman III ликвидировали при испытательном пуске из-за аномалии

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U.S. Air Force Photo

Американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. Это произошло из-за неполадок при испытательном пуске, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВВС США.

»[Подразделение] Space Launch Delta безопасным образом ликвидировали МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния», — говорится в заявлении.

С целью выявить причины аварии собрана комиссия из представителей профильных ведомств. Военные утверждают, что неудачный пуск тем не менее дал им данные, необходимые для поддержания боеготовности баллистических ракет.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США намерены провести тренировочный пуск МБР Minuteman III без боевой части.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений.

16 октября МИД РФ выразил опасение, что США вернут на территорию Британии ядерное оружие.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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