Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Берлин потратил на военную помощь Киеву с начала СВО

Посол РФ Нечаев: ФРГ потратила €4,2 млрд на военную помощь Украине с начала СВО

close
100%
Global Look Press

Правительство Германии с начала российской спецоперации потратило на военную помощь Украине €4,2 млрд. Об этом в интервью для газеты «Известия» рассказал посол Москвы в Берлине Сергей Нечаев.

«Общая стоимость направленных на Украину с начала СВО вооружений по состоянию на сентябрь 2023 года составила €4,2 млрд», — сказал глава дипломатической миссии, сославшись на данные немецкого кабинета министров.

Нечаев подчеркнул, что к текущему моменту ФРГ выделила €24 млрд на поддержку украинских властей во всех сферах. При этом немецкое руководство до сих пор продолжает выделять новые пакеты помощи Киеву и обещает оказывать поддержку в будущем.

Тем не менее, по словам посла, подобные решения Берлина уже давно не пользуются «единодушной поддержкой» со стороны населения. Как следует из слов дипломата, одними из причин такого отношения граждан к происходящему являются пагубное влияние антироссийских санкций на экономику Германии и угроза рецессии по итогам 2023 года.

27 октября депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала сделать все возможное, чтобы восстановить мир на Украине. По ее словам, в таком случае ФРГ сможет тратить гораздо больше денег на собственные нужды вместо поддержки украинских властей.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус указал на необходимость готовиться к оборонительной войне.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий