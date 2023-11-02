Стало известно, сколько Берлин потратил на военную помощь Киеву с начала СВО

Правительство Германии с начала российской спецоперации потратило на военную помощь Украине €4,2 млрд. Об этом в интервью для газеты «Известия» рассказал посол Москвы в Берлине Сергей Нечаев.

«Общая стоимость направленных на Украину с начала СВО вооружений по состоянию на сентябрь 2023 года составила €4,2 млрд», — сказал глава дипломатической миссии, сославшись на данные немецкого кабинета министров.

Нечаев подчеркнул, что к текущему моменту ФРГ выделила €24 млрд на поддержку украинских властей во всех сферах. При этом немецкое руководство до сих пор продолжает выделять новые пакеты помощи Киеву и обещает оказывать поддержку в будущем.

Тем не менее, по словам посла, подобные решения Берлина уже давно не пользуются «единодушной поддержкой» со стороны населения. Как следует из слов дипломата, одними из причин такого отношения граждан к происходящему являются пагубное влияние антироссийских санкций на экономику Германии и угроза рецессии по итогам 2023 года.

27 октября депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала сделать все возможное, чтобы восстановить мир на Украине. По ее словам, в таком случае ФРГ сможет тратить гораздо больше денег на собственные нужды вместо поддержки украинских властей.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус указал на необходимость готовиться к оборонительной войне.