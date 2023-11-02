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Генерал «Ансар Аллах»: беспилотники достигли целей в глубине Израиля

Хуситы заявили о новом ударе беспилотниками по территории Израиля

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Shutterstock

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли очередной удар беспилотниками по Израилю. ТАСС приводит слова бригадного генерала йеменской армии, который утверждает, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) достигли целей.

«За последние несколько часов Вооруженные силы Йемена запустили большую партию беспилотников по некоторым объектам в глубине сионистского образования [Израиля] на оккупированной территории Палестины», — говорится в заявлении, опубликованном в Тelegram-канале генерала.

Сариа говорит, что БПЛА достигли своих целей.

До этого Сариа говорил, что Йемен планирует осуществить ракетный удар по Израилю днем 1 ноября.

1 ноября повстанцы из хуситского движения «Ансар Алла» в Йемене показали видео запуска ракет в сторону Израиля.

Хуситы планировали запустить в сторону Израиля баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

31 октября телеканал Al Masirah сообщал, что хуситы совершили несколько ударов беспилотниками и крылатыми ракетами.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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