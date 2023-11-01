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Израиль прорвал линию обороны ХАМАС на севере Газы

ВС Израиля прорвали линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа

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Lisi Niesner/Reuters

Сухопутные силы Израиля прорвали линию обороны палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, передает РИА Новости.

«Мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа», — сказал Хигари. По его словам, это стало возможно в результате тщательного планирования и точной разведке ЦАХАЛ.

Он также уточнил, что Армия обороны Израиля применяла комбинированные и скоординированные атаки с суши, моря и воздуха для прорыва обороны.

Ранее сообщалось, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта Армия Израиля поразила более чем 11 тыс. целей в секторе Газа. В ведомстве заверили, что наносили удары по объектам террористических организаций.

Израиль проводит военную операцию против ХАМАС после того, как 7 октября силы движения выпустили несколько тысяч ракет. Во время внезапной атаки тысячи боевиков ХАМАС вторглись на территорию Израиля. В результате были захвачены сотни заложников, некоторых из которых отпустили в результате переговоров между сторонами.

Ранее МИД Израиля призвал Колумбию и Чили открыто осудить ХАМАС.

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