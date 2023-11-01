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Белый дом сообщил, возможна ли отправке военных в сектор Газа

Белый дом: США не намерены направлять военных в сектор Газа ни сейчас, ни потом

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Andrew Harnik/AP

Соединенные Штаты не намерены направлять американских военных в Газу ни сейчас, ни потом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«Нет планов или намерения размещения американских военных в Газе — ни сейчас, ни в будущем», — сказал он.

При этом, Кирби отметил, что Вашингтон обсуждает с партнерами, «как Газа должна выглядеть по завершении конфликта», в том числе возможное размещение на ее территории «какого-то рода международного присутствия».

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США отправят еще 300 военных в зону ответственности Центрального командования американской армии на Ближний Восток.

31 октября Кирби говорил, что Соединенные Штаты в настоящее время не планируют непосредственно участвовать в боевых действиях в зоне палестино-израильского конфликта.

До этого бывший посол Палестины во Франции Салман Харфи сообщал, что американские военные участвуют в боевых действиях в секторе Газа на стороне Израиля. По его словам, силы США оказывают поддержку израильской стороне непосредственно на местности.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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