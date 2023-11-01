Байден объявил, что некоторые американские граждане скоро покинут сектор Газа

Президент США Джо Байден объявил, что некоторые американские граждане покинут Газу «уже сегодня». Об этом пишет CNN.

До этого газета Haaretz сообщила, что американские граждане с семьями не могут покинуть сектор Газа через Египет из-за «ряда требований» палестинского ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что около 400 американских граждан и члены их семей (всего около 1000 человек) застряли в Газе и хотят покинуть территорию. По его словам, в секторе Газа находятся около 5000 иностранных граждан, которые также хотят покинуть анклав.

«Мы не перестанем работать над тем, чтобы вывести американцев из Газы», — ответил на Байден в своем аккаунте в социальной сети X (бывшая Twitter).

1 ноября газета «Московский комсомолец» со ссылкой на застрявших в палестинском анклаве россиян писала, что граждан РФ отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет из сектора Газа. По словам одного из них, через КПП проехали сотрудники ООН, граждане Иордании, Молдавии, Австрии и африканских стран.

Накануне представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации сообщало, что число граждан России, которые ожидают эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию присутствуют более 900 человек.

Ранее российские дипломаты передали гуманитарную помощь для пострадавших в Израиле.