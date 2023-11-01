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Шойгу поручил уделять внимание обучению специалистов БПЛА на спецоперации

Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в ходе СВО

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил уделять особое внимание опыту работы с беспилотниками в ходе российской спецоперации на Украине при подготовке специалистов. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к Минобороны.

Источник отметил, что министр обороны также призвал оперативно вносить корректировку в подготовку операторов БПЛА, опираясь на изменения в тактике противника.

Также источник пояснил, что Шойгу на тематическом селекторном совещании основательно встряхнул руководство органов военного управления и командующих округов. Кроме того, источник отметил, что глава Минобороны поставил также ряд конкретных задач.

1 ноября Шойгу заявлял, что российские войска продвигаются в зоне проведения специальной военной операции и занимают более выгодные позиции.

До этого российский министр обороны во время своего выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме говорил, что Запад использует Украину как таран для нанесения России «стратегического поражения».

Ранее Шойгу заявил о завершении доставки грузов в воинские части Крайнего Севера.

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Операция на Украине
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