Шойгу поручил уделять внимание обучению специалистов БПЛА на спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил уделять особое внимание опыту работы с беспилотниками в ходе российской спецоперации на Украине при подготовке специалистов. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к Минобороны.

Источник отметил, что министр обороны также призвал оперативно вносить корректировку в подготовку операторов БПЛА, опираясь на изменения в тактике противника.

Также источник пояснил, что Шойгу на тематическом селекторном совещании основательно встряхнул руководство органов военного управления и командующих округов. Кроме того, источник отметил, что глава Минобороны поставил также ряд конкретных задач.

1 ноября Шойгу заявлял, что российские войска продвигаются в зоне проведения специальной военной операции и занимают более выгодные позиции.

До этого российский министр обороны во время своего выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме говорил, что Запад использует Украину как таран для нанесения России «стратегического поражения».

Ранее Шойгу заявил о завершении доставки грузов в воинские части Крайнего Севера.