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В Минобороны ФРГ заявили, что страна должна быть готова к оборонительной войне

Глава Минобороны ФРГ Писториус: мы должны быть готовы вести оборонительную войну

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Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ должна быть готова к ведению оборонительной войны Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы должны выполнить это обязательство, чтобы обеспечить внешнюю безопасность и оборонную готовность. Грубо говоря, мы также должны быть готовы к тому, что в крайних случаях на нас могут напасть», — сказал Писториус.

По его словам, власти тратят на бундесвер больше, чем когда-либо было. Он добавил, что к концу текущего года по контрактам предусмотрены закупки около двух третей специального фонда 100 миллиардов евро.

Ранее Писториус заявил о необходимости готовиться к возможной войне на территории Европы. Он подчеркнул, что это касается как бундесвера, так и немецкого общества.

По мнению главы оборонного ведомства ФРГ, события на Украине и Ближнем Востоке будут иметь последствия для страны. В то же время Писториус отметил, что Германия будет делать все необходимое, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в войне Израиля и ХАМАС.

Ранее сообщалось, что армия ФРГ получит на развитие дополнительные 4,4 млрд евро.

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