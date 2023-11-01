Польские наемники заставляют украинских солдат атаковать позиции российских военных под Соледаром в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разведчика добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф».

«Несколько человек сдалось в плен, и выяснилось, что поляки гнали их в бой, а украинцы не хотели идти, понимая, что минные поля, а поляки гнали, то есть между собой уже началась перестрелка», — сказал командир разведгруппы с позывным «Воля».

Военный с позывным Крест отметил, что на этом участке со стороны Украины воюют как мобилизованные, так и иностранцы. Он добавил, что поляки и латыши «здесь вообще как дома».

Кроме того, по его словам, украинская армия стала реже пытаться прорвать оборону Вооруженных сил РФ. При этом, летом войска Украины предпринимали такие попытки почти каждый день.

Накануне начальник штаба батальона «Скиф» в составе добровольческого штурмового корпуса с позывным «Варяг» заявлял, что бойцы украинской армии оскорбляли друг друга и угрожали сослуживцам в ходе разговоров в радиоэфире под Соледаром.

До этого командир разведгруппы казачьего батальона «Скиф» с позывным «Воля» говорил, что Вооруженные силы Украины стали гораздо чаще применять FPV-дроны у Соледара в ДНР.

Также он сообщал, что украинские военные в районе Соледара начали испытывать дефицит патронов к стрелковому оружию.

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