ВСУ обстреляли предприятия «Биохимтекс» в Белгородской области

Украинские войска обстреляли предприятие «Биохимтекс» в Шебекино Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Двое человек пострадали в результате украинского обстрела предприятия «Биохимтекс» в белгородском Шебекино. По нашей информации, раненые в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в момент обстрела мужчина и женщина возвращались домой с работы на машине. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице.

Также отмечается, что за сегодняшний день уже третий раз город атакован со стороны украинской армии.

1 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино. По его словам, часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий города. На одном из корпусов посечены фасад, ограждение и остекление. Также осколки повредили два автомобиля неподалеку.

До этого российские военные уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области. Также над селом Новая Деревня сбили другой беспилотник. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.