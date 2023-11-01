Число иностранцев, которым разрешат покинуть Газу, может достичь семи тысяч

Число иностранцев, которым разрешат покинуть Газу, может достичь от пяти до семи тысяч. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным телеканала, официальные лица США ожидают, что не менее пяти тысяч иностранных граждан смогут пересечь границу из Газы в Египет через КПП «Рафах». Однако один высокопоставленный американский чиновник заявил, что общее число может составить около семи тысяч человек.

Однако чиновник подчеркнул, что эта число пока далеко от точной.

Тем не менее газета Haaretz писала, что американские граждане с семьями не могут покинуть сектор Газа через Египет из-за «ряда требований» палестинского ХАМАС.

1 ноября газета «Московский комсомолец» со ссылкой на застрявших в палестинском анклаве россиян писала, что граждан РФ отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет из сектора Газа. По словам одного из них, через КПП проехали сотрудники ООН, граждане Иордании, Молдавии, Австрии и африканских стран.

Накануне представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации сообщало, что число граждан России, которые ожидают эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию присутствуют более 900 человек.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.