Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА в российском регионе

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Около 18:10 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

1 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородским районом сработала российская система ПВО — был сбит БПЛА самолетного типа над населенным пунктом Новая Деревня. В результате инцидента пострадавших не было.

31 октября Вячеслав Гладков сообщал, что город Шебекино подвергся обстрелу. Он уточнял, что осколками снарядов были выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях.

31 октября над Белгородской областью сбили три беспилотных летательных аппарата за день.

17 октября Гладков сообщал, что в Белгородской области системы противовоздушной обороны сбили беспилотники самолетного типа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.