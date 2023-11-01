Россия обнажила слабые места бронетехники НАТО на Украине

Российские вертолеты показали уязвимость западных танков, поставляемых Украине, уничтожив их. Об этом заявил Sky News военный эксперт Филипп Ингрэм.

«Использование Россией ударных вертолетов и хорошо спланированных укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса», — заявил эксперт.

Он отметил, что российская оборона задержала и замедлила продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ингрэм также обратил внимание, что Киеву не хватает средств противовоздушной обороны (ПВО) и машин разминирования, а также авиации.

До этого издание Bild сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжают укреплять свою линию обороны по всему периметру линии фронта в зоне спецоперации на Украине, и это доставляет ВСУ проблемы. Для усиления обороны российские военные используют «зубы дракона», которые представляют собой куски бетона, вытесанные в форме пирамид. Они препятствуют продвижению военной техники. По словам немецкого журналиста, боевые машины НАТО не могут преодолеть такие укрепления, что и стало одной из причин провала украинского контрнаступления.

Ранее в ВСУ озвучили свою версию причины провала контрнаступления.