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Россия обнажила слабые места бронетехники НАТО на Украине

Sky: Россия обнажила слабые места бронетехники НАТО на Украине

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские вертолеты показали уязвимость западных танков, поставляемых Украине, уничтожив их. Об этом заявил Sky News военный эксперт Филипп Ингрэм.

«Использование Россией ударных вертолетов и хорошо спланированных укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса», — заявил эксперт.

Он отметил, что российская оборона задержала и замедлила продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ингрэм также обратил внимание, что Киеву не хватает средств противовоздушной обороны (ПВО) и машин разминирования, а также авиации.

До этого издание Bild сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжают укреплять свою линию обороны по всему периметру линии фронта в зоне спецоперации на Украине, и это доставляет ВСУ проблемы. Для усиления обороны российские военные используют «зубы дракона», которые представляют собой куски бетона, вытесанные в форме пирамид. Они препятствуют продвижению военной техники. По словам немецкого журналиста, боевые машины НАТО не могут преодолеть такие укрепления, что и стало одной из причин провала украинского контрнаступления.

Ранее в ВСУ озвучили свою версию причины провала контрнаступления.

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Операция на Украине
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