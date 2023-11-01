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Казахстан собирается отправить своих миротворцев на Голанские высоты

Казахстан рассматривает вариант с отправкой миротворцев на Голанские высоты

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Ronen Zvulun/Reuters

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что страна может направить свои миротворческие силы на Голанские высоты для проведения миссии. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть уже договоренности, и к чести Вооруженных сил Казахстана и той политики, которая проводится нашим государством, у нас есть компетенция», — заявил министр обороны Казахстана.

Отмечается, что казахское оборонное ведомство на данном этапе прорабатывает вопрос проведения миротворческой миссии на Голанских высотах.

16 октября сообщалось, что ЦАХАЛ стягивает военную технику к Голанским высотам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стягивает технику и резервистов к Голанским высотам на границе Израиля, Сирии и Иордании, видео опубликовал ранее канал «Звезда».

Голанские высоты ранее входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. Однако в результате конфликтов и военных действий в 1967 и 1973 годах большая часть этой территории была захвачена Израилем.

В 1981 году Израиль односторонне провозгласил суверенитет над регионом, но данное решение не было признано Советом Безопасности ООН.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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