Казахстан собирается отправить своих миротворцев на Голанские высоты

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что страна может направить свои миротворческие силы на Голанские высоты для проведения миссии. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть уже договоренности, и к чести Вооруженных сил Казахстана и той политики, которая проводится нашим государством, у нас есть компетенция», — заявил министр обороны Казахстана.

Отмечается, что казахское оборонное ведомство на данном этапе прорабатывает вопрос проведения миротворческой миссии на Голанских высотах.

16 октября сообщалось, что ЦАХАЛ стягивает военную технику к Голанским высотам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стягивает технику и резервистов к Голанским высотам на границе Израиля, Сирии и Иордании, видео опубликовал ранее канал «Звезда».

Голанские высоты ранее входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. Однако в результате конфликтов и военных действий в 1967 и 1973 годах большая часть этой территории была захвачена Израилем.

В 1981 году Израиль односторонне провозгласил суверенитет над регионом, но данное решение не было признано Советом Безопасности ООН.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».