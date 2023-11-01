Лидер ХАМАС обвинил Нетаньяху в палестино-израильском конфликте

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является одной из причин эскалации палестино-израильского конфликта. Выдержки его обращения опубликовал Telegram-канал ХАМАС.

«Нетаньяху возглавляет правую, расистскую группу и думает только о том, как спасти себя и свою семью от тюремного заключения и избежать ответственности», — сказал он.

Хания также подчеркнул, что ХАМАС «ведет борьбу с неофашистами».

«Это судьбоносная битва между теми, кто верит в терпимость, мир и цивилизованное сосуществование, и неонацистами, которые поддерживаются колониальными державами, попирающие все ценности ради своих интересов», — добавил лидер палестинского движения.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет очень дорогой для группировки ХАМАС.

Ранее Сирия обвинила Израиль в нарушении международного гуманитарного права в Газе.