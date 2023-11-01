В ЦАХАЛ рассказали об ударах по объектам ХАМАС совместно с авиацией и флотом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении десятков объектов ХАМАС в секторе Газа. Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, в процессе расширения наземных операций сухопутные войска Израиля объединили усилия с Военно-воздушными силами (ВВС) и Военно-морскими силами (ВМФ) страны.

По словам представителя израильской армии, воздушные силы, артиллерия и корабли помогают пехотинцам с наведением на цели, а также обеспечивают огневую поддержку.

«В ходе этих атак были уничтожены десятки объектов террористической организации ХАМАС, в том числе наблюдательные пункты, противотанковые отделения и пусковые установки, суда и военные посты. Кроме того, были ликвидированы террористы, предотвращено проникновение на территорию Израиля и предотвращены террористические инциденты», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израильская сторона также процитировала командира 105-й эскадрильи, который заявил, что атаки ЦАХАЛ «имеют такую силу, с которой ХАМАС еще не сталкивался».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Потоп Аль-Аксы». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше 200 заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Вечером 28 октября ЦАХАЛ объявил о расширении наземных операций.

Ранее Нетаньяху заявил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.