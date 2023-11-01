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В Израиле сообщили об ударе по террористической ячейке в Ливане

Армия Израиля нанесла удар по ячейке, пытавшейся обстрелять страну из Ливана

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Lisi Niesner/Reuters

Израильские военные заявили, что был нанесен удар по ячейке, которая пыталась осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону израильской территории. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад террористическая ячейка попыталась осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону территории Израиля в районе Зарит. Танк Армии обороны Израиля нанес удар по ячейке», — следует из публикации военного ведомства.

Стало известно, что с территории Ливана осуществлялись обстрелы в направлении Израиля в населенном пункте Йифтах.

ЦАХАЛ вел ответный огонь в сторону источника огня.

До этого ЦАХАЛ сообщил о перехвате воздушной цели над Красным морем южнее Эйлата. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля обнаружили и перехватили воздушную угрозу.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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