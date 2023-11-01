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Посол Израиля в России рассказал, где могут находиться заложники в секторе Газа

Александр Бен Цви: заложники могут находиться в подземных тоннелях ХАМАС в Газе

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Ammar Awad/Reuters

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что заложники могут находиться в подземных тоннелях палестинского движения ХАМАС, в том числе в районе Джабалия на севере сектора Газа.

«Та пожилая женщина, которая была освобождена некоторое время назад, сказала, что их вели какими-то тоннелями», — сказал он, отвечая на вопрос о боях в Джабалии и возможности нахождения там заложников.

Бен Цви подчеркнул, что списки заложников у Израиля отсутствуют, поэтому возможность их освобождения пока нельзя оценить. Посол отметил, что израильская сторона даже не знает, в каком состоянии находятся заложники.

«Мы не знаем даже, кто из них живой или нет, потому что, как мы знаем, ХАМАС похитил и тела, а не только живых людей», — указал Бен Цви.

По данным посла, заложников сейчас 240 человек.

«Два дня назад одну из этих заложников, молодую военнослужащую, удалось найти и освободить. Потихоньку эта работа идет. Не знаю, как долго это займет», — заключил дипломат.

До этого чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщал, что на текущий момент в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся пять или шесть российских граждан.

Ранее в Израиле заявили, что освободить заложников при помощи Катара не получится.

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Война в Израиле
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