Российские Вооруженные силы уничтожили склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Отмечается, что склады были в ведении первой бригады спецназа ВСУ. Хранилища с боеприпасами располагались неподалеку от населенных пунктов Огурцово и Волчанск.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации в минувшие сутки разбили в Черкасской области арсенал авиационных средств поражения украинской армии. В министерстве подчеркнули, что в районах Степовой Новоселовки Харьковской области, Серебрянки в ДНР и Лепетихи в Николаевской области удалось ликвидировать пункты управления двух мехбригад, бригады морпехов и оперативного назначения. Всего, по данным ведомства, российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллеристы за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128 районах.

30 октября в Запорожской области назвали потери ВСУ за сутки на Времевском направлении. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в результате атак ВСУ потеряли около 200 военных, также они лишились двух БТР, одной гаубицы и нескольких внедорожников.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.