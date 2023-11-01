Украинские военные потеряли на Донецком направлении три танка

Группировка Вооруженных сил России «Юг» за прошедшие сутки на Донецком направлении поразила живую силу и технику украинских бойцов, потери в рядах ВСУ составили почти 250 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в Telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, при поддержке авиации и артиллерии российские военные поразили живую силу и технику 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки.

Согласно данным МО, общие потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих.

Еще в зоне спецоперации были ликвидированы три танка, в том числе Leopard производства ФРГ и три автомобиля.

До этого Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Запорожском направлении. Согласно сообщению оборонного ведомства, подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии было отражено четыре атаки.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.