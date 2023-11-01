Российские военные за сутки сбили два украинских истребителя в ДНР

Российские истребители за сутки сбили два украинских Су-27 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве пояснили, что истребительная авиация военно-космических сил сбила два украинских самолета в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка.

26 октября истребитель Вооруженных сил РФ МиГ-31 не допустил нарушение границы норвежским военным самолетом Р-8А «Посейдон», который пролетел в воздушном пространстве РФ над Баренцевым морем.

До этого российский истребитель Су-27 пресек нарушение государственной границы РФ американским дроном над Черным морем. По информации Минобороны, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице страны воздушная цель. Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения» госграницы, заявили в ведомстве.

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