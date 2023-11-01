В Германии рассказали об усилении линии обороны России «зубами дракона»

Вооруженные силы России продолжают укреплять свою линию обороны по всему периметру линии фронта в зоне спецоперации на Украине, что представляет проблему для ВСУ. Об этом в своем репортаже для немецкого издания Bild сообщил журналист Юлиан Репке.

«Русские продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих «зубов дракона», их невозможно сосчитать», — рассказал Репке о ситуации на фронте.

«Зубы дракона» представляют собой куски бетона, вытесанные в форме пирамид. Они препятствуют продвижению военной техники. По словам немецкого журналиста, боевые машины НАТО не могут преодолеть такие укрепления, что и стало одной из причин провала украинского контрнаступления.

30 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу подвел промежуточный итог контрнаступления ВСУ. По его словам, с 4 июня украинские войска потеряли порядка 90 тыс. солдат, около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

Ранее в ВСУ озвучили свою версию причины провала контрнаступления.