Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Израиля прокомментировал сообщения о проведении военной операции Йеменом

Посол Израиля в РФ заявил, что страна не находится в состоянии войны с Йеменом

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что страна не находится в состоянии войны с Йеменом, несмотря на сообщения о проведении военной операции Йеменом. Об этом сообщает ТАСС.

«Во-первых, были выпущены, насколько мы знаем, три ракеты. Ни одна не долетела. Но самое главное, что мы не объявляли войну никому из государств. Да, мы объявили войну ХАМАС. Но мы не объявляли войну Йемену», — заявил Бен Цви.

Он добавил, что Йемен традиционно находится в списке враждебных Израилю государств.

До этого повстанцы из хуситского движения «Ансар Алла» в Йемене показали видео запуска ракет в сторону Израиля.

Представитель йеменской армии бригадный генерал Яхьи Сари говорил, что Йемен планирует осуществить ракетный удар по Израилю днем 1 ноября. Хуситы планировали запустить в сторону Израиля баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий