Посол Израиля прокомментировал сообщения о проведении военной операции Йеменом

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что страна не находится в состоянии войны с Йеменом, несмотря на сообщения о проведении военной операции Йеменом. Об этом сообщает ТАСС.

«Во-первых, были выпущены, насколько мы знаем, три ракеты. Ни одна не долетела. Но самое главное, что мы не объявляли войну никому из государств. Да, мы объявили войну ХАМАС. Но мы не объявляли войну Йемену», — заявил Бен Цви.

Он добавил, что Йемен традиционно находится в списке враждебных Израилю государств.

До этого повстанцы из хуситского движения «Ансар Алла» в Йемене показали видео запуска ракет в сторону Израиля.

Представитель йеменской армии бригадный генерал Яхьи Сари говорил, что Йемен планирует осуществить ракетный удар по Израилю днем 1 ноября. Хуситы планировали запустить в сторону Израиля баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.