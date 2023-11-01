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В Минобороны РФ оценили спрос на военных в зоне спецоперации

Шойгу заявил, что армии РФ надо больше военных из-за высокотехнологичного оружия

Армии России в настоящий момент надо больше военнослужащих в связи с применением высокотехнологичного оружия в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, его заявление привела пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Широкое применение в ходе специальной военной операции высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта», — подчеркнул Шойгу во время селекторного совещания.

Как добавил Шойгу, при решении поставленных задач в нынешнем году подготовили больше 93 тыс. специалистов.

«Свыше 25 тыс. из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей». — уточнил глава МО России.

Также Шойгу обратил внимание, что итоги экзаменов показали высокий уровень подготовки будущих военнослужащих.

«Это позволило им приступить к выполнению служебных обязанностей без дополнительной подготовки в войсках», — заключил министр обороны страны.

До этого Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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Операция на Украине
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