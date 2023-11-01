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Стало известно, кто убил семью в Волновахе

«Ъ»: задержанные в ДНР контрактники признались в убийстве семьи из девяти человек

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Shutterstock

Задержанные по подозрению в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе контрактники сознались в преступлении. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, следователи задержали двух российских контрактников. Причины конфликта, из-за которого погибла семья, сейчас устанавливаются. По одной из версий следствия, совершению преступления могла способствовать водка.

Отмечается, что материалы дела будут переданы из «гражданского» следкома в военный. Преступление квалифицировано как убийство двух и более лиц, включая малолетних. В условиях военного положения, которое введено на новых российских территориях, подозреваемые задержаны на месяц без решения суда.

Прямых свидетелей убийства нет, но местные жители говорят, что конфликт между главой погибшей семьи и военнослужащими мог произойти за несколько часов до стрельбы в местном магазине, куда приехали контрактники, уже будучи в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в ДНР задержали двух военных по подозрению в убийстве девяти человек.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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