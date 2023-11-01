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Бойцы ВС России не подпускают украинцев к подбитым танкам

Bild: военные РФ не дают ВСУ забрать и отремонтировать подбитые западные танки

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Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены оставлять на поле боя поврежденную тяжелую западную военную технику. Бойцы ВС России не дают им возможности оттащить танки в тыл для ремонта, выяснило издание Bild.

»<…> для этого ВСУ необходим контроль на поле боя, а противник должен находится достаточно далеко», — приводит РИА Новости слова немецких журналистов.

В публикации подчеркнули, что армия России не позволяет украинцам эвакуировать полуразбитые боевые машины. При этом российская артиллерия и дроны продолжают уничтожать немецкую военную технику.

Накануне в ДНР заявили, что ВСУ затыкают «дыры» на Донецком направлении танками Leopard 2. Советник главы республики Ян Гагин отметил, что непросто складывающиеся обстоятельства заставили ВСУ перебросить под Донецк тяжелую военную технику.

31 октября в министерстве обороны России заявили, что российские войска ликвидировали два танка Leopard на Купянском направлении.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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