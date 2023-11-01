В Белоруссии рассказали о музыкальных провокациях на границе с Украиной

Киев сосредоточил у границы Белоруссии группировку, насчитывающую порядка 120 тыс. бойцов, из них 17 тыс. военных задействованы для усиления государственной границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя белорусского государственного пограничного комитета Константина Молостова.

«Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Белоруссии сосредоточена украинская группировка «Север» с численностью до 120 тысяч военнослужащих», — пояснил Молостов во время выступления в нижней палате парламента республики.

При этом Молостов обратил внимание на ряд провокаций со стороны украинских военных сил.

«Это – вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих», — добавил он.

Также государственный погранкомитет продолжает бороться с запуском военными силами Украины БПЛА.

До этого сообщалось, что пограничников Украины сослали на передовую за любовь к «Руки вверх!».

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.