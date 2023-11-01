Российские военные сообщили об уничтожении украинского БПЛА над российским регионом

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«1 ноября около 12.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в военном ведомстве РФ.

Беспилотник Вооруженных сил Украины ликвидирован средствами ПВО над Белгородской областью, другие подробности не приведены.

В октябре системы ПВО и РЭБ сбили четыре дрона ВСУ в Брянской области.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские войска предотвратили попытку Украины совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.