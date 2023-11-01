В Израиле ответили на обвинения ЦАХАЛ в военных преступлениях

Решение о любом ударе Израиля проходило 11–12 этапов одобрения. С таким заявлением выступил начальник штаба ВВС Израиля бригадный генерал Эяль Гринбойм, пишет британская газета The Times.

«Мы настаиваем на сохранении процесса определения целей», — сказал главнокомандующий ВВС Израиля.

Гринбойм обратил внимание, что решение о любом воздушном ударе проходит 11-12 этапов одобрения. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ соблюдает правила ведения боев. По словам военачальника, ХАМАС-ИГИЛ (организация запрещена в России) использует мирных жителей в войне.

1 ноября стало известно число граждан РФ в заложниках у ХАМАС.

В конце октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что вопрос с эвакуацией граждан РФ из сектора Газа пока не разрешен, однако Палестина работает над этим вопросом вместе с российской стороной.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.