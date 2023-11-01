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Сальдо заявил об уничтожении семи украинских ракет над Херсонской областью

Сальдо: ВС РФ сбили над Херсонской областью семь ракет, две сдетонировали

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российские зенитчики отразили массированное ракетное нападение Украины на южные регионы РФ. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым», — заявил губернатор.

По его словам, большинство запущенных Украиной ракет уничтожены в воздухе. При этом два снаряда сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.

«Люди и инфраструктура не пострадали», — подчеркнул Сальдо.

Он также добавил, что ракетная опасность в настоящее время не миновала. Системы противоздушной обороны (ПВО) в полной готовности.

До этого Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России сбили две противокорабельные ракеты «Нептун». Также были перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В конце августа сообщалось, что Украина может модифицировать дозвуковые крылатые ракеты «Нептун», чтобы использовать их для нанесения ударов по Москве и другим целям в России. В настоящее время дальность «Нептуна», который запускается с наземной установки и оснащен 350-килограммовой боевой частью, составляет 400 километров.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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