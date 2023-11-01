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Власти Севастополя отменили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога в Севастополе отменена. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

До этого Развожаев сообщал, что российские военные уничтожают воздушные цели над различными зонами полуострова Крым.

Он попросил граждан сохранять спокойствие и не находиться на открытом пространстве.

1 ноября в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Сирены включились в Севастополе в 10:50.

Губернатор Севастополя объяснял появление дыма в районе Севастопольской бухты, который видели многие горожане. Он пояснил, что военные используют табельные средства маскировки. Дым может иметь неприятный запах, но он абсолютно безопасен.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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