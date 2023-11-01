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В Минобороны России сообщили о почти 40 сбитых украинских самолетах

Шойгу заявил о 37 сбитых самолетах ВСУ в зоне спецоперации за месяц

За октябрь российские ПВО смогли уничтожить больше 1,4 тыс. средств воздушного нападения украинских Вооруженных сил, включая почти 40 самолетов. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, его словам приводятся в Telegram-канале МО.

«За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул Шойгу.

Ситуацию в зоне спецоперации министр обороны РФ оценил во время селекторного совещания военного ведомства.

Как добавил Шойгу, 37 самолетов – это почти в два раза больше того количества, которое гарантировано поставкам Киева по самолетам F-16.

«Хочу поблагодарить наших бойцов за мужество, стойкость и упорство при защите Отечества», — сказал он.

До этого Минобороны заявило, что войска РФ сбили два истребителя и вертолет ВС Украины.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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Операция на Украине
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