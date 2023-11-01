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Шойгу рассказал о продвижении ВС РФ в зоне СВО

Шойгу: военные России продвигаются в зоне СВО и занимают более выгодные позиции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в ходе тематического селекторного совещания, что российские войска продвигаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и занимают более выгодные позиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Он особо отметил 25-ю, 138-ю и 114-ю мотострелковые бригады. Бойцы этих подразделений отличились в бою.

До этого Шойгу заявил, что российская ПВО может сбить все американские истребители F-16, которые страны Запада собираются поставить Украине, за 20 дней.

Он добавил, что сделал свои выводы на основании опыта проведения спецоперации.

Обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский писал, что главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному пришлось задействовать последние резервы.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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