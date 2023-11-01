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Минцифры поддержало создание в России кибервойск

Глава Минцифры Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев поддержал идею подготовки кибервойск для России, как вариант службы в армии по контракту. Об этом он заявил в интервью изданию CNews.

«По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [для IT-специалистов из аккредитованных компаний — «Газета.Ru»], <...> у нас же сейчас очень много контрактников, и это очень хорошо работающая мера», — заявил Шадаев.

Шадаев добавил, что в его понимании кибервойсках в рамках контрактной службы могут быть созданы в виде контракта спецвида по конкретной специальности, связанной с киберобеспечением. Шадаев выразил надежду на то, что этот вопрос будет активно проработан в Министерстве обороны.

До этого в IT-комитете Госдумы назвали «не связанной с реальностью» идею депутата Гусева призвать айтишников в кибервойска.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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