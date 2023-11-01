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Шойгу заявил об истощении и деморализации ВСУ

Шойгу: силы ВСУ истощаются, несмотря на поставки оружия со стороны НАТО

Силы войск Украины уменьшаются, а среди солдат растет деморализация. Об этом на селекторном совещании в Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Силы вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава», — приводит слова Шойгу РИА Новости.

По словам министра, Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия и боеприпасов со стороны НАТО, в то время как подразделения ВС РФ успешно продвигаются вперед и занимают выгодные позиции.

Также Шойгу отметил, что российская ПВО способна сбить все американские истребители F-16 в зоне СВО за 20 дней.

По данным Минобороны, за минувшие сутки ВСУ только в районе села Работино в Запорожье потеряли порядка 150 солдат и более 10 единиц техники. При этом зарубежные СМИ сообщают, что из-за мощности российского натиска на фронте Киеву пришлось задействовать последние резервы.

Ранее стало известно, что украинские солдаты начали чаще убегать с позиций по ночам.

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